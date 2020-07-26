В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 765 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 77 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 110 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (683), Свердловской области (241), Ханты-Мансийском АО (192), Нижегородской области (177) и Санкт-Петербурге (175).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.