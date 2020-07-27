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В России за сутки — 5 635 новых случаев коронавируса

10:34
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 635 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 85 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 079 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (694), Свердловской области (252), Нижегородской области (188), Ханты-Мансийском АО (188) и Санкт-Петербурге (172).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.

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