В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 509 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 129 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 322 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (678), Свердловской области (215), Ханты-Мансийском АО (172), Санкт-Петербурге (162) и Нижегородской области (158).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 834 499 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, выздоровели 629 655 человек.