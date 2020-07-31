В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 482 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 25,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 755 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (695), Свердловской области (210), Ханты-Мансийском АО (171), Санкт-Петербурге (159) и Московской области (150).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 839 981 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.