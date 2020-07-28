В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 395 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 150 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 888 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (674), Свердловской области (209), Ханты-Мансийском АО (187), Санкт-Петербурге (168) и Мурманской области (164).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.