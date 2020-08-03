В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 3 420 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (693), Свердловской области (196), Ханты-Мансийском АО (172), Санкт-Петербурге (160) и Московской области (160).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 856 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 207 летальных исходов, выздоровели 653 593 человека.