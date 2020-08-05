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В России за сутки — 5 204 новых случая коронавируса

10:48
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 5 204 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 139 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 7 555 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (687), Свердловской области (181), Ханты-Мансийском АО (169), Московской области (162) и Санкт-Петербурге (156).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 866 627 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 490 летальных исходов, выздоровело 669 026 человек.

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