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В России за сутки — 28 776 новых случаев коронавируса

11:05
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 561 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 158 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 237), Санкт-Петербурге (3 760), Московской области (1 498), Нижегородской области (503) и Свердловской области (400).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 906 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 51 912 летальных исходов, выздоровело 2 319 520 человек.

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