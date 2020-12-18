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В России за сутки — 28 552 случая коронавируса

11:05
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 18 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 611 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 26 093 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 9371), Санкт-Петербурге (3 757), Московской области (1 485), Нижегородской области (503) и Свердловской области (402).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 791 220 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 49 762 летальных исхода, выздоровело 2 228 633 человека.

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