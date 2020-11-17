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В России за сутки — 22 410 новых случаев коронавируса

10:33
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 882), Санкт-Петербурге (2 130), Московской области (839), Нижегородской области (407) и Архангельской области (351).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.

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