В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 22 410 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 442 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 055 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 882), Санкт-Петербурге (2 130), Московской области (839), Нижегородской области (407) и Архангельской области (351).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 971 013 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 33 931 летальный исход, выздоровели 1 475 904 человека.