В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 331 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Московской области (567), Нижегородской области (391) и Архангельской области (387).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 673 686 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 28 828 летальных исходов, выздоровели 1 251 364 человека.