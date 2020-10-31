В России за сутки — 18 140 случаев коронавируса
В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.
За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Роспотребнадзор. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека.
Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 952), Санкт-Петербурге (854), Московской области (535), Нижегородской области (397) и Архангельской области (334).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровел 1 215 414 человек.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.