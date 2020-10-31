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В России за сутки — 18 140 случаев коронавируса

10:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 18 140 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Роспотребнадзор. Из них 24,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 854 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 952), Санкт-Петербурге (854), Московской области (535), Нижегородской области (397) и Архангельской области (334).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 618 116 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 27 990 летальных исходов, выздоровел 1 215 414 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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