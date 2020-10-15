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В России за сутки — 13 754 случая коронавируса

10:35
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 942), Санкт-Петербурге (638), Московской области (439), Ростовской области (281) и Нижегородской области (281).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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