По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 43,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 107 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3711 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 392 человека), Московской области (1 063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339) и Красноярском крае (227).

Всего на день 12 мая в России выявлено 232 243 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.