По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 4 491 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 703 человека), Московской области (962), Санкт-Петербурге (435), Нижегородской области (271) и Свердловской области (135).

Всего на день 13 мая в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.