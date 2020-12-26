В России выявлено более 29 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 567 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 185 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 480), Санкт-Петербурге (3 755), Московской области (1 615), Нижегородской области (501) и Псковской области (425).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 021 964 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 54 226 летальных исходов, выздоровело 2 426 439 человек.