В России выявлено более 28 тысяч случаев заражения коронавирусом за последние сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 28 142 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 20,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 850 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (7 279), Санкт-Петербурге (3 741), Московской области (1 315) и Нижегородской области (485).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 488 912 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 43 597 летальных исходов, выздоровело 1 956 588 человек.