  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В России выявлено более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

11:00
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
Теги:

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 318 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 104) Санкт-Петербурге (3 037), Московской области (1 142), Нижегородской области (491) и Свердловской области (385).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир