В России выявлено более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 21 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 580 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 318 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Санкт-Петербурге (3 104) Санкт-Петербурге (3 037), Московской области (1 142), Нижегородской области (491) и Свердловской области (385).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 677 352 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 68 412 летальных исходов, выздоровело 3 081 536 человек.