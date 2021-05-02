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В России выявлено 8 697 новых случаев коронавируса за сутки

11:10
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 8 697 новых случаев коронавируса в 82 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 14,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 342 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 339 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 699), Санкт-Петербурге (718), Московской области (650), Ростовской области (226) и Воронежской области (166).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 823 255 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 110 862 летальных исхода, выздоровели 4 443 922 человека.

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