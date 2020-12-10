В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 927 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 562 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 25 877 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 730), Санкт-Петербурге (3 774), Московской области (1 351), Нижегородской области (499) и Карелии (433).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 569 126 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 45 280 летальных исходов, выздоровело 2 033 669 человек.