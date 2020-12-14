В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 18,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 450 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 562 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 145), Санкт-Петербурге (3 761), Московской области (1 372), Нижегородской области (494) и Архангельской области (396).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 человек.