В России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса

В России был выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Роспотребнадзора РФ Анну Попову. Инфекция выявлена у россиянина, который недавно вернулся из Великобритании.

За последние сутки в России выявлен 22 851 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 11,3 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 456 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 080 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 216), Санкт-Петербурге (3 010), Московской области (1 292), Нижегородской области (472) и Воронежской области (390).