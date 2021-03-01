По состоянию на понедельник, 1 марта, за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 333 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 277 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 097), Санкт-Петербурге (943), Московской области (629), Нижегородской области (386) и Воронежской области (293).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 455 летальных исходов, выздоровели 3 823 074 человека.