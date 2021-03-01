  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

В России выявлен 11 571 новый случай коронавируса

11:10
Коронавирус в России. Фото AFP
Коронавирус в России. Фото AFP
Теги:

По состоянию на понедельник, 1 марта, за последние сутки в России выявлен 11 571 новый случай коронавируса в 84 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 333 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 11 277 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 097), Санкт-Петербурге (943), Московской области (629), Нижегородской области (386) и Воронежской области (293).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 257 650 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 86 455 летальных исходов, выздоровели 3 823 074 человека.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2534

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир