В России выявили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России обнаружено почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса за период пандемии.

«На сегодняшний день мы нашли уже почти 1,5 тысячи мутаций. Сегодня говорить о том, что у нас прекратится циркуляция этого вируса, оснований нет никаких. Мы с высокой долей вероятности считаем, что вирус останется с нами, он станет сезонным вирусом и будет приходить к нам в эпидсезон также, как приходит к нам вирус гриппа», — цитирует ТАСС Попову.

За последние сутки в России выявлено 24 715 новых случаев коронавируса. Всего за период пандемии в стране зарегистрирован 3 520 531 случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 64 495 летальных исходов, выздоровело 2 909 680 человек.