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В России выявили 8 996 новых случаев коронавируса

11:42
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на четверг, 22 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 934 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (682), Московской области (590), Ростовской области (237) и Нижегородской области (193).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 736 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 103 летальных исхода, выздоровели 4 361 807 человек.

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