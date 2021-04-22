В России выявили 8 996 новых случаев коронавируса

По состоянию на четверг, 22 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 996 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 13,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 397 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 934 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 704), Санкт-Петербурге (682), Московской области (590), Ростовской области (237) и Нижегородской области (193).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 736 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 103 летальных исхода, выздоровели 4 361 807 человек.