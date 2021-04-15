В России выявили 8 944 новых случая коронавируса

По состоянию на четверг, 15 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 944 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 225 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 455), Санкт-Петербурге (719), Московской области (565), Ростовской области (240) и Нижегородской области (211).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 675 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 398 летальных исходов, выздоровели 4 301 448 человек.