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В России выявили 8 944 новых случая коронавируса

11:19
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на четверг, 15 апреля, за последние сутки в России выявлено 8 944 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 225 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (2 455), Санкт-Петербурге (719), Московской области (565), Ростовской области (240) и Нижегородской области (211).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 675 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 398 летальных исходов, выздоровели 4 301 448 человек.

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