В России выявили 8 271 новый случай коронавируса

По состоянию на среду, 21 апреля, за последние сутки в России выявлен 8 271 новый случай коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 644 человека.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (1 988), Санкт-Петербурге (693), Московской области (586), Ростовской области (234) и Нижегородской области (192).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 727 125 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 106 706 летальных исходов, выздоровели 4 352 873 человека.