В России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом
11:28
За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 6,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Московской области (1777), Самарской области (1764) и Краснодарском крае (903).
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