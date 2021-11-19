В России выявили 37 156 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3371), Санкт-Петербурге (2714), Московской области (1777), Самарской области (1764) и Краснодарском крае (903).