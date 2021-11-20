В России выявили 37 120 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 37 120 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 6,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 172 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3239), Санкт-Петербурге (2637), Московской области (1885), Самарской области (1762) и Краснодарском крае (997).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 294 188 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 262 843 летальных исхода, выздоровели 7 992 426 человек.