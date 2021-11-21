В России выявили 36 970 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 1 252 человека
11:44
За последние сутки в России выявлено 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует «Оперштаб Москвы».
Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 252 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 32 504 человека.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3438), Санкт-Петербурге (2496), Московской области (1909), Самарской области (1661) и Краснодарском крае (989).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 331 158 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 264 095 летальных исходов, выздоровели 8 024 930 человек.
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