В России выявили 28 717 случаев коронавируса за сутки
13 октября, 11:50
За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».
Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 984 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 801 человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470), Московской области (1898), Самарской области (735) и Нижегородской области (668).
Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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