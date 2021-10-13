В России выявили 28 717 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 28 717 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 984 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 21 801 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470), Московской области (1898), Самарской области (735) и Нижегородской области (668).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 7 861 681 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 219 329 летальных исходов, выздоровели 6 916 086 человек.