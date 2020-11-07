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В России вторые сутки подряд больше 20 тысяч заразившихся коронавирусом

10:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлено 20 396 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 364 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 16 803 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 829), Санкт-Петербурге (1258), Московской области (629), Нижегородской области (434) и Архангельской области (359).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 753 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 30 251 летальный исход, выздоровело 1 312 927 человек.

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