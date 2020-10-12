В России второй день подряд выявлено более 13 тысяч новых случаев коронавируса

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 26,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 125 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 3 793 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 395), Санкт-Петербурге (538), Московской области (440), Ростовской области (274) и Нижегородской области (271).

Напомним, накануне впервые за период пандемии в России зафиксировали более 13 тысяч случаев коронавируса за сутки — 13 634.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек.