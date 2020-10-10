В России второй день подряд установлен суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за время пандемии

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26 процентов человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 197 летальных исходов, полностью выздоровели 6 781 человек.

В России второй день подряд фиксируют суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за время пандемии. В пятницу, 9 октября было зафиксировано 12 126 зараженных — этот показатель являлся наивысшим с 11 мая.

Наибольший прирост зараженных на 10 октября — в Москве (4 105), Санкт-Петербурге (501), Московской области (416), Ростовской области (269) и Нижегородской области (257).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 285 084 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 454 летальных исхода, выздоровел 1 016 202 человека.