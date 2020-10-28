В России второй день подряд фиксируют рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов, что стало рекордным количеством. За сутки в России полностью выздоровел 12 361 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (3 670), Санкт-Петербурге (727), Московской области (505), Нижегородской области (377) и Архангельской области (317).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 563 976 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.