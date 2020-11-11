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В России впервые за последние шесть дней зафиксировано менее 20 тысяч случаев коронавируса

11:00
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

За последние сутки в России выявлен 19 851 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 18 616 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 477), Санкт-Петербурге (1 574), Московской области (701), Нижегородской области (414) и Архангельской области (338).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек.

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