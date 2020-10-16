В России впервые за период пандемии выявили больше 15 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является новым рекордом для страны по числу зараженных за все время пандемии. Из них 26,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8 485 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (5 049), Санкт-Петербурге (647), Московской области (448), Ростовской области (285) и Нижегородской области (285).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 369 313 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 723 летальных исхода, выздоровели 1 056 582 человека.