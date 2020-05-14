По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 9 974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 527 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 712 человек), Московской области (918), Санкт-Петербурге (460), Нижегородской области (238) и Ивановской области (102).

Всего на день 14 мая в России выявлен 252 245 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 305 летальных исходов, выздоровели 53 350 человек.