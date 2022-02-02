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Сегодня, 11:49

В России за сутки выявили 141 883 случая заражения коронавирусом: это новый максимум с начала пандемии

В России за сутки выявили 141 883 случая заражения коронавирусом
Карен Саркисян
Корреспондент

За последние сутки в России выявлено 141 883 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы» сегодня, 2 февраля. Это новый рекорд за весь период пандемии. Предыдущий был установлен вчера, 1 февраля (125 836).

Количество госпитализаций составило 17 201 человек — на 1,6 процента меньше, чем 1 февраля. Зафиксировано 678 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 48 426 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (23 784), Санкт-Петербурге (19 234), Московской области (10 188), Пермском крае (3 754) и Челябинской области (3 399).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 12 128 796 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 332 690 летальных исходов, выздоровело 10 337 008 человек.

Источник: https://t.me/COVID2019_official/4263
Коронавирус
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В России за сутки выявили 125 836 случаев заражения коронавирусом
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