В России возможен сценарий без взрывного пика коронавируса

Врач-инфекционист Валерий Безносенко поделился мнением о развитии пандемии коронавируса в России.

— Вполне возможен сценарий без взрывного пика, — цитирует Безносенко РБК. — За последние пять дней прирост заболевания в основном связан с количеством тестируемых, что подтверждается тем, что количество госпитализированных не растет.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 4 151 891 человека. Зафиксировано 282 515 летальных исходов от инфекции, вылечилось 1 465 004 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 209 688 человек, 34 306 выздоровело, 1 915 умерло.