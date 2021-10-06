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В России за сутки выявили 25 133 новых случая коронавируса, вновь зафиксирован суточный максимум смертей

В России вновь зафиксирован суточный максимум по количеству смертей от коронавируса
11:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 25 133 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 929 летальных исходов, что является максимальным показателем за весь период пандемии. За сутки в России полностью выздоровел 19 841 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3589), Санкт-Петербурге (2187), Московской области (1410), Самарской области (638) и Нижегородской области (611).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 662 560 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 625 летальных исходов, выздоровели 6 778 900 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3640

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное