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В России вновь зафиксирован антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки

11:45
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
Эпидемия коронавируса в России. Фото AFP
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За последние сутки в России выявлено 39 849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1163 летальных исхода — это новый антирекорд за весь период пандемии. За сутки в России полностью выздоровели 30 462 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7511), Санкт-Петербурге (3452), Московской области (2556), Самарской области (1389) и Нижегородской области (806).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 432 546 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 236 220 летальных исходов, выздоровели 7 302 515 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/3794

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное