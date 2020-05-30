В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно закапать в нос, сообщил гендиректор учреждения Ринат Максютов.

— Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации, — сказал в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на канале «Россия 1» Максютов. — Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интраназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 396 575 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.