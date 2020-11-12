В России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что главная трудность борьбы с коронавирусом заключается в локализации эпидемического процесса.

— Для нашей страны эта инфекция начиналась как завозная, то есть основным источником инфекции были аэропорты: Москва, Санкт-Петербург и далее по списку, — приводит ТАСС слова Гинцбурга. — Эпидпроцесс перешел из завозного, он локализовался, почему сейчас так и трудно бороться. Если на первой стадии мы боролись с завозной формой инфекции, когда можно было блокировать пути передачи, то сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно. Распространение инфекции в регионах стало особенно очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу.

По последним данным Роспотребнадзора, за период пандемии в России зарегистрировано 1 836 960 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 31 593 летальных исхода, выздоровели 1 369 357 человек. За последние сутки зарегистрирован 19 851 новый случай заражения.