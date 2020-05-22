В России прививать от коронавируса начнут с групп риска

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, кого будут прививать в первую очередь при отсутствии возможности изготовления вакцины от коронавируса для всего населения России.

— Большое количество вакцины сразу выработать сложно, — сообщила Попова журналистам. — Если не будет производственной возможности, чтобы сделать сразу много, то по общим правилам, сначала прививают группы риска.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первые клинические испытания вакцин начнутся в июне 2020 года, сама вакцина может появиться уже в июле.