В России предложили предоставить налоговый вычет за занятия спортом

Министерство финансов РФ предложило ввести налоговый вычет для россиян, занимающихся спортом, сообщает официальный сайт правительства РФ. Данную инициативу рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Предполагается, что вычет по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги пополнит линейку социальных налоговых вычетов. Они предоставляются тем, кто тратит деньги на покупку лекарств или лечение, оплачивает учебу, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни, занимается благотворительностью. Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере расходов но не более 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальный размер вычета составит 15,6 тысячи рублей (13 процентов от 120 тысяч).

После доработки законопроект будет внесен в Государственную думу.