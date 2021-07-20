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В России предложили наказывать за призыв к отказу вакцинироваться

08:30
Вакцинация от коронавируса. Фото Reuters
Вакцинация от коронавируса. Фото Reuters
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Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу вакцинироваться по немедицинским показаниям, сообщает RT, в распоряжении которого оказалось письмо на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

По словам Петрова, несмотря на все принимаемые меры, часть общества отказывается вакцинироваться из-за домыслов о «вреде» прививок. Зампреда «вдвойне» обескураживает информация о том, что медработники, создающие подобные мифы, отговаривают людей прививаться. Петров также обратил внимание на появление черного рынка продажи сертификатов и QR-кодов для вакцинированных.

«В данной связи прошу вас оценить идею дополнения Уголовного кодекса РФ в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании», — приводит текст письма Петрова RT.

Всего на 19 июля в России выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 995 человек.

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