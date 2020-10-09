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В России побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом за время пандемии

10:50
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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В России продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 27 процентов человек не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 201 летальный исход, полностью выздоровели 7 092 человека.

Это максимальное количество зараженных за сутки за время пандемии. Ранее рекордные показатели были зафиксированы 11 мая — 11 656 случаев заражения.

Наибольший прирост зараженных на 9 октября — в Москве (3 701), Санкт-Петербурге (469), Московской области (411), Ростовской области (265) и Нижегородской области (247).

Всего на сегодняшний день в России выявлены 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.

В мире и России — рекордный прирост заболевших. Статистика и факты о коронавирусе на 9 октября

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