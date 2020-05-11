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В России — новый рекорд по числу заболеваний коронавирусом за сутки

10:40
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Москве. Фото Reuters
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По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 495 человек.

Отметим, что с 3 мая ежедневно фиксируется не менее 10 тысяч новых случаев выявления коронавирусной инфекции.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 169 человек), Московской области (1 079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской области (291) и Смоленской области (164).

Всего на день 11 мая в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.

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