По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 46,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 94 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 5 495 человек.

Отметим, что с 3 мая ежедневно фиксируется не менее 10 тысяч новых случаев выявления коронавирусной инфекции.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (6 169 человек), Московской области (1 079), Санкт-Петербурге (307), Нижегородской области (291) и Смоленской области (164).

Всего на день 11 мая в России выявлено 221 344 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 009 летальных исходов, выздоровел 39 801 человек.