В России новый антирекорд заболеваний коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны, сообщает Роспотребнадзор. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 366 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 14 740 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (4 906), Санкт-Петербурге (758), Московской области (514), Нижегородской области (386) и Архангельской области (319).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 581 693 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 27 301 летальный исход, выздоровел 1 186 041 человек.